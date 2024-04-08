Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Heboh Usai Justin Hubner Godai Salah Satu Pemain Timnas Putri Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:03 WIB
Masyarakat Indonesia Heboh Usai Justin Hubner Godai Salah Satu Pemain Timnas Putri Indonesia
Pemain Timnas Putri Indonesia, Sabreena Dressler. (Foto: Instagram/sabreenadressler)
MASYARAKAT Indonesia heboh usai Justin Hubner godai salah satu pemain Timnas Indonesia putri, Sabreena Dressler. Bahkan tidak sedikit yang menjodohkan keduanya untuk berpacaran.

Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan pemain naturalisasi yang menjadi andalan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia. Bek tengah berusia 20 tahun ini dikenal dengan kegarangannya dalam menjaga lini pertahanan skuad garuda.

Dalam beberapa momen, Hubner tidak segan untuk melakukan tekel maupun sapuan keras untuk menghentikan lawan. Di usianya yang muda itu pula, Hubner tidak ragu untuk berduel untuk pemain-pemain yang lebih senior darinya.

Karena sikap garang dan tak kenal takut inilah Justin Hubner disebut sebagai premannya Timnas Indonesia. Bahkan ada pula yang menyebut jika pemain yang tengah dipinjamkan dari Wolverhampton ke Cerezo Osaka ini seperti Sergio Ramos.

Momen Justin Hubner goda Sabreena Dressler

Namun usut punya usut, di balik sikap garangnya itu Hubner adalah seorang remaja laki-laki biasa. Tak ayal, ia juga memiliki sikap genit jika berhadapan dengan seorang perempuan.

Salah satunya terlihat saat Justin Hubner menggoda salah seorang pemain Timnas Indonesia putri, Sabreena Dressler di instagram.

Momen ini terjadi saat Sabreena Dressler mengunggah sebuah video latihannya di instagram. Dalam video tersebut, tampak eks pemain Persija Jakarta putri itu melakukan umpan-umpan pendek sebelum melakukan sebuah crossing.

