HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Belum Gabung Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong: PSSI Bakal Bujuk Cerezo Osaka

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |17:27 WIB
Justin Hubner Belum Gabung Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong: PSSI Bakal Bujuk Cerezo Osaka
Pemain Cerezo Osaka, Justin Hubner. (Foto: Instagram/cerezo_osaka)
A
A
A

DUBAI – Sampai saat ini bek andalan Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner belum bergabung ke pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Menariknya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong tidak khawatir, sebab ia menyebut PSSI tengah berusaha membujuk Cerezo Osaka untuk melepas Justin Hubner ke Piala Asia U-23 2024.

Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 28 pemain Timnas Indonesia U-23 dalam persiapan menuju Piala Asia U-23 2024 yang dimulai pada 15 April 2024 mendatang di Qatar. Namun, sejumlah pemain ada yang tak mendapatkan izin dari klub mereka karena kompetisi ini bergulir di luar kalender FIFA sehingga tak wajib melepas pemain.

Salah satunya adalah Justin Hubner, yang baru saja dipinjam Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers di awal tahun ini. Alhasil, dia tak bisa bergabung dengan Rizky Ridho dan kolega ke dalam Skuad Garuda, yang sudah memulai persiapan dengan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 1 April lalu hingga 10 April mendatang.

Namun, sebelum laga uji coba kedua melawan Uni Emirat Arab pada Senin (8/4/2024), Shin Tae-yong membeberkan bahwa dirinya dan PSSI tengah berusaha keras agar Hubner bisa dilepas oleh Cerezo Osaka ke Timnas Indonesia U-23. Dia sendiri yakin hal itu akan terwujud karena klub-klub lainnya di Liga Jepang juga melepas para pemain mereka ke Piala Asia U-23 2024.

Justin Hubner debut di Cerezo Osaka

“Pastinya kami sedang berusaha semaksimal mungkin agar bisa Justin bergabung secepat mungkin. Mulai dari Pak Erick Thohir (Ketua Umum PSSI) dan PSSI berusaha semua, sama-sama,” kata Shin Tae-yong dilansir dari rilis PSSI, Senin (8/4/2024).

“Maksudnya (klub) Korea dan Jepang memang sama-sama melepas pemain-pemain yang bergabung Piala Asia U-23, semua dilepas. Jadi menurut saya Osaka pasti akan dan harus melepas juga pemain tersebut,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
