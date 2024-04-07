Justin Hubner Bahagia Usai Debut Bersama Cerezo Osaka: Ini Hari yang Istimewa!

NIIGATA – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner tengah berbahagia karena baru saja menjalani laga debutnya bersama Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang 2024. Ia merasa laga tersebut sangat spesial dan berharap bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi dengan Cerezo Osaka.

Hubner menjalani debut manis bersama Cerezo Osaka saat bertandang ke markas Albirex Niigata di Denka Big Swan Stadium, Minggu (7/4/2024) siang WIB. Pada laga tersebut, skuad berjuluk Sakura ini meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol Leo Ceara di menit ke-69.

Hubner menjalani debut dengan Cerezo Osaka setelah masuk di menit ke-87 dengan menggantikan Lucas Fernandes. Laga ini menjadi hal yang spesial karena dia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga 1 Jepang era saat ini.

Tak sampai disitu, ini juga menjadi laga perdana Hubner di level professional. Seperti kita tahu, bek berpostur jangkung itu biasa bermain untuk tim muda Woverhampton Wanderers, bukan skuad utama yang mentas di Liga Inggris.

Hubner mengaku sangat senang bisa menjalani debutnya yang manis bersama Cerezo Osaka. Bek berusia 20 tahun itu juga mengatakan kalau ini adalah hari yang sangat istimewa untuknya.

“Saya senang. Tidak hanya karena saya melakukan debut seperti ini, tetapi juga karena saya memenangkan pertandingan debut saya. Ini hari yang istimewa,” kata Hubner, dilansir dari Sponichi, Minggu (7/4/2024).