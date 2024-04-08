Demi Puncak Klasemen Liga Inggris 2023-2024, Jurgen Klopp Dukung Man United Kalahkan Arsenal

MANCHESTER - Jurgen Klopp mendukung Manchester United untuk mengalahkan Arsenal pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 menedatang. Dukungan itu tidak terlepas demi The Reds kembali ke puncak klasemen sementara.

Seperti diketahui, Liverpool gagal menggeser Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024. Hal tersebut terjadi usai The Reds -julukan Liverpool- bermain imbang 2-2 dengan Manchester United di laga ke-31 yang berlangsung di Old Trafford Stadium, Minggu (87/4/2024) malam WIB.

Hasil imbang dengan Manchester United membuat Liverpool menempati posisi kedua di klasemen sementara. Meski memiliki 71 poin sama dengan Arsenal di posisi puncak, tetapi The Reds kalah produktivitas gol.

Sementara Jurgen Klopp mengaku mendukung Manchester United untuk mengalahkan Arsenal. Ia juga mengatakan bakal menjadi hal bagus, jika Liverpool masih dalam jalur perebutan gelar Liga Inggris musim ini.

"Mungkin (dukung Manchester United kalahkan Arsenal), jika kami masih ada (dalam perebutan gelar Liga Inggris) maka itu akan menjadi hal yang bagus," kata Jurgen Klopp dikutip dari Metro, Senin (8/4/2024).

Manchester United akan bertemu dengan Arsenal di Old Trafford Stadium pada 11 Mei 2024. Jika The Red Devils -julukan Manchester United- mendapatkan kemenangan, maka langkah Arsenal untuk menjadi juara Liga Inggris akan mendapatkan hambatan.