Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Demi Puncak Klasemen Liga Inggris 2023-2024, Jurgen Klopp Dukung Man United Kalahkan Arsenal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:36 WIB
Demi Puncak Klasemen Liga Inggris 2023-2024, Jurgen Klopp Dukung Man United Kalahkan Arsenal
Jurgen Klopp dan Erik ten Hag di laga Manchester United vs Liverpool (Foto: Liverpool)
A
A
A

MANCHESTER - Jurgen Klopp mendukung Manchester United untuk mengalahkan Arsenal pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 menedatang. Dukungan itu tidak terlepas demi The Reds kembali ke puncak klasemen sementara.

Seperti diketahui, Liverpool gagal menggeser Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024. Hal tersebut terjadi usai The Reds -julukan Liverpool- bermain imbang 2-2 dengan Manchester United di laga ke-31 yang berlangsung di Old Trafford Stadium, Minggu (87/4/2024) malam WIB.

Hasil imbang dengan Manchester United membuat Liverpool menempati posisi kedua di klasemen sementara. Meski memiliki 71 poin sama dengan Arsenal di posisi puncak, tetapi The Reds kalah produktivitas gol.

Sementara Jurgen Klopp mengaku mendukung Manchester United untuk mengalahkan Arsenal. Ia juga mengatakan bakal menjadi hal bagus, jika Liverpool masih dalam jalur perebutan gelar Liga Inggris musim ini.

"Mungkin (dukung Manchester United kalahkan Arsenal), jika kami masih ada (dalam perebutan gelar Liga Inggris) maka itu akan menjadi hal yang bagus," kata Jurgen Klopp dikutip dari Metro, Senin (8/4/2024).

Manchester United akan bertemu dengan Arsenal di Old Trafford Stadium pada 11 Mei 2024. Jika The Red Devils -julukan Manchester United- mendapatkan kemenangan, maka langkah Arsenal untuk menjadi juara Liga Inggris akan mendapatkan hambatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/tim_indonesia_yang_akan_tampil_di_asian_youth.jpg
Dikukuhkan! Tim Indonesia Dilepas ke Asian Youth Games dan Islamic Solidarity Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement