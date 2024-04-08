Manchester United vs Liverpool Berakhir 2-2, Erik ten Hag Kecewa Buang 7 Poin dalam Sepekan

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, kecewa berat anak asuhnya hanya mampu bermain 2-2 melawan Liverpool di pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024. Sebab, Iblis Merah membuang tujuh poin dalam tiga pertandingan sepanjang satu pekan ke belakang.

Laga Manchester United vs Liverpool itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 7 April 2024 malam WIB. The Reds unggul lebih dulu lewat gol Luis Diaz (23’) di babak pertama.

Namun, tuan rumah bangkit di babak kedua dan berbalik unggul lewat gol Bruno Fernandes (50’) dan Kobbie Mainoo (67’). Penalti Mohamed Salah (84’) menyelamatkan satu poin buat Liverpool.

Usai laga, ten Hag menyayangkan kesalahan yang berujung hilangnya tiga poin dalam genggaman. Alih-alih menuai sembilan angka dari tiga laga ke belakang, Bruno Fernandes dan kawan-kawan hanya mampu memetik nilai dua!

“Sangat kecewa. Kembali, kami melepas kemenangan di tangan dengan, mari anggap itu bukan kesalahan yang pintar, seperti halnya di tengah pekan dan akhir pekan lalu,” keluh ten Hag, disitat dari laman resmi Man United, Senin (8/4/2024).

“Dan kami kehilangan tujuh angka dalam satu pekan, di mana kami seharusnya bisa meraih sembilan. Itu membuat perbedaan yang sangat besar,” tukas pria asal Belanda itu.