Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Perpanjangan Kontra Rafael Struick di ADO Den Haag

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:05 WIB
Media Malaysia Soroti Perpanjangan Kontra Rafael Struick di ADO Den Haag
Rafael Struick mendapat perpanjangan kontrak dari ADO den Haag (Foto: Instagram/Rafael Struick)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Media Malaysia Makan Bola menyoroti pemain Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick yang mendapat perpanjangan kontrak di ADO Den Haag. Sang pemai diharapkan dapat terus mengembangkan kariernya di sana.

Media itu menuliskan artikel berjudul "Bintang Indonesia Tinggal Lebih Lama di Eropa". Sebagaimana diketahui, ADO Den Haag telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak satu tahun untuk Rafael Struick, yakni sampai Juni 2025, mendatang.

Sumber yang sama mengulas performa pemain berposisi penyerang itu bersama tim asal Belanda itu. Sebab, Struick sudah mencatatkan tiga penampilan di liga dan belum mencetak gol bersama klubnya itu.

"ADO Den Haag saat ini berada di peringkat kelima dari 20 tim yang berlaga di Eerste Divisie, mengumpulkan 58 poin dari 16 kemenangan, 10 kali seri, dan tujuh kekalahan," tulis akun itu.

Rafael saat ini sedang bersama Timnas Indonesia U-23 untuk pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). TC itu agar tim asuhan Shin Tae-yong siap pada Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A dalam ajang itu bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordani. Ajang itu akan berlangsung mulai 15 April sampai dengan 3 Mei 2024 di Qatar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177396/jesus_casas-I4aP_large.jpg
Terlihat di Singapura, Mantan Pelatih Timnas Irak Jesus Casas Siap Ambil Alih Kendali The Lions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177394/timnas_jepang_dikabarkan_ingin_meninggalkan_afc_japanfootballassociation-FELg_large.jpg
Jepang dan Irak Dikabarkan Ingin Tinggalkan AFC, Ini Penyebabnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/50/1633483/mike-tyson-bikin-ronda-rousey-ingin-comeback-ke-ufc-mso.webp
Mike Tyson Bikin Ronda Rousey Ingin Comeback ke UFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/gelandang_ac_milan_adrien_rabiot_foto_football.jpg
Rabiot Cedera Serius, AC Milan Krisis Gelandang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement