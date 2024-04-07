Media Malaysia Soroti Perpanjangan Kontra Rafael Struick di ADO Den Haag

KUALA LUMPUR - Media Malaysia Makan Bola menyoroti pemain Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick yang mendapat perpanjangan kontrak di ADO Den Haag. Sang pemai diharapkan dapat terus mengembangkan kariernya di sana.

Media itu menuliskan artikel berjudul "Bintang Indonesia Tinggal Lebih Lama di Eropa". Sebagaimana diketahui, ADO Den Haag telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak satu tahun untuk Rafael Struick, yakni sampai Juni 2025, mendatang.

Sumber yang sama mengulas performa pemain berposisi penyerang itu bersama tim asal Belanda itu. Sebab, Struick sudah mencatatkan tiga penampilan di liga dan belum mencetak gol bersama klubnya itu.

"ADO Den Haag saat ini berada di peringkat kelima dari 20 tim yang berlaga di Eerste Divisie, mengumpulkan 58 poin dari 16 kemenangan, 10 kali seri, dan tujuh kekalahan," tulis akun itu.

Rafael saat ini sedang bersama Timnas Indonesia U-23 untuk pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). TC itu agar tim asuhan Shin Tae-yong siap pada Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A dalam ajang itu bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordani. Ajang itu akan berlangsung mulai 15 April sampai dengan 3 Mei 2024 di Qatar.