Breaking News: Rafael Struick Perpanjang Kontrak di ADO Den Haag saat Tugas Bareng Timnas Indonesia U-23!

RAFAEL Struick resmi memperpanjang kontrak di ADO Den Haag. Kabar ini didapat melalui akun Instagram @futboll.indonesiaa via Fardy Bachdim.

“OFFICIAL! ADO Den Haag telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak satu tahun untuk Rafael Struick (21). Perlu diketahui kontrak Rafael Struick akan berakhir pada Juni 2024 dan memiliki opsi perpanjangan kontrak satu tahun (berlaku sampai 30 Juni 2025),” tulis akun Instagram @futbooll.indonesiaa.

(Rafael Struick perpanjang kontrak di ADO Den Haag. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Rafael Struick sejak musim 2022-2023 dipromosikan ke tim senior ADO Den Haag, meskipun belum mendapat menit bermain yang banyak. Musim lalu, Rafael Struick hanya dua kali mentas bersama tim senior ADO Den Haag di Liga 2 Belanda 2022-2023.

Musim ini, Rafael Struick sudah tiga kali merumput bersama tim senior ADO Den Haag di Liga 2 Belanda 2023-2024. Penampilan terakhirnya tersaji di pekan ketujuh Liga 2 Belanda 2023-2024 saat ADO Den Haag bermain 1-1 dengan SC Telstar.

Setelah laga itu, Rafael Struick lebih banyak ditempatkan di bangku cadangan atau bermain bersama tim U-21. Musim ini, Rafael Struick telah enam kali mentas bersama skuad ADO Den Haag U-21 dengan koleksi lima gol.

Sekarang tugas Rafael Struick adalah terus meningkatkan kemampuannya. Sebab, jika skill-nya terus meningkat, penyerang 21 tahun ini berpotensi mentas di Eredivisie pada musim depan.