HOME BOLA LIGA ITALIA

AS Roma Kalahkan Lazio 1-0, De Rossi Kami Bekerja Keras dengan Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |13:29 WIB
AS Roma Kalahkan Lazio 1-0, De Rossi Kami Bekerja Keras dengan Baik
Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi (Foto: Reuters)
A
A
A

AS Roma menang 1-0 atas Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 di Stadion Olimpico, Sabtu (6/4/2024). Pelatih AS Roma De Rossi menyatakan senang debut sebagai juru taktik timnya dalam "Derby Roma" berbuah manis.

De Rossi mengatakan timnya tampil apik sejak awal laga melawan Lazio. Jadi, dia pastikan I Giallorossi -julukan AS Roma- sangat pantas meraih kemenangan dalam laga tersebut.

“Kami bekerja dengan baik. Kami memberikan hari libur (untuk berlaga) ketika harus melakukannya," kata De Rossi dilansir dari Tuttomercato, Minggu (7/4/2024).

"Para pemain pantas mendapatkannya, mereka memainkan pertandingan yang ingin disaksikan semua penggemar sebuah derby," tambahnya.

Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan persiapan AS Roma untuk laga itu memang tidsk ada yang spesial. Namun, timnya begitu bersemangat berlatih sehingga apa yang disiapkan bisa dijalankan dengan baik dalam laga.

"Ketika kemarin saya mengatakan untuk mempersiapkan seperti yang lainnya. Saya berbicara tentang ini, beban kerja, taktik dan sisanya sama," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
