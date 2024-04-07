Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rumor Pemecatan Menguat, Erik ten Hag Yakin Terus Jadi Pelatih Manchester United

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:44 WIB
Rumor Pemecatan Menguat, Erik ten Hag Yakin Terus Jadi Pelatih Manchester United
Erik ten Hag yakin betul tetap jadi pelatih Manchester United (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku optimistis bisa terus melatih The Red Devils. Bahkan, ia percaya Manchester Merah bisa mencapai target masuk Liga Champions musim depan.

Ten Hag memiliki tugas berat bersama Manchester United pada musim 2023-2024. Pasalnya, ia ditargetkan untuk membawa Setan Merah kembali berjaya.

Erik ten Hag ikut bukber Manchester United (Foto: Daily Mail)

Namun, ten Hag kesulitan untuk memenuhi keinginan para penggemar Man United. Sebab, klub kesayangan mereka belum berada di posisi empat besar hingga pekan ke-30 Liga Inggris 2023-2024.

Saat ini, Man United sedang menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 48 poin. Mereka tertinggal sembilan poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat kelima.

Selain itu, ten Hag terus dikabarkan akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih. Padahal, pelatih asal Belanda itu memiliki kontrak bersama Man United hingga akhir Juni 2025.

Meski rumor pemecatan menguat, ten Hag yakin akan terus melatih Man United. Menurutnya berada di Stadion Old Trafford adalah sebuah tantangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/50/1632739/wba-perintahkan-kubrat-pulev-lawan-moses-itauma-untuk-perebutan-gelar-ryu.webp
WBA Perintahkan Kubrat Pulev Lawan Moses Itauma untuk Perebutan Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Ungkap Target Realistis Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement