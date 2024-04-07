Rumor Pemecatan Menguat, Erik ten Hag Yakin Terus Jadi Pelatih Manchester United

Erik ten Hag yakin betul tetap jadi pelatih Manchester United (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku optimistis bisa terus melatih The Red Devils. Bahkan, ia percaya Manchester Merah bisa mencapai target masuk Liga Champions musim depan.

Ten Hag memiliki tugas berat bersama Manchester United pada musim 2023-2024. Pasalnya, ia ditargetkan untuk membawa Setan Merah kembali berjaya.

Namun, ten Hag kesulitan untuk memenuhi keinginan para penggemar Man United. Sebab, klub kesayangan mereka belum berada di posisi empat besar hingga pekan ke-30 Liga Inggris 2023-2024.

Saat ini, Man United sedang menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 48 poin. Mereka tertinggal sembilan poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat kelima.

Selain itu, ten Hag terus dikabarkan akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih. Padahal, pelatih asal Belanda itu memiliki kontrak bersama Man United hingga akhir Juni 2025.

Meski rumor pemecatan menguat, ten Hag yakin akan terus melatih Man United. Menurutnya berada di Stadion Old Trafford adalah sebuah tantangan.