HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Nangkring di Puncak Klasemen, Mikel Arteta Ungkap Kapan Penentuan Juara Liga Inggris 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:21 WIB
Arsenal Nangkring di Puncak Klasemen, Mikel Arteta Ungkap Kapan Penentuan Juara Liga Inggris 2023-2024
Mikel Arteta memprediksi kapan juara Liga Inggris 2023-2024 bakal diketahui (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

FALMER - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan prediksinya terkait kapan juara Liga Inggris 2023-2024 dapat ditentukan. Menurutnya, dengan persaingan ketat yang ada saat ini, perburuan gelar juara baru akan dapat ditentukan pada hari terakhir pertandingan musim ini.

Tak bisa dipungkiri perburuan gelar juara Liga Inggris saat ini cukup kompetitif. Arsenal sedang memimpin klasemen dengan nilai 71 dari 31 laga. Manchester City menyusul di urutan dua dengan 70 poin dari 31 laga, sama seperti Liverpool yang baru bermain 30 kali.

Kai Havertz menggandakan keunggulan Arsenal atas Brighton & Hove Albion 2-0 (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Liga Inggris masih menyisakan enam pertandingan. Segala sesuatu masih bisa terjadi di sisa laga tersebut.

Arteta sadar betapa ketatnya persaingan antara Arsenal, Liverpool, dan Man City. Menurutnya dengan jarak yang tipis seperti ini, The Gunners memiliki peluang yang bagus untuk bisa menjaga asa menjadi juara.

“Ini adalah levelnya dan sudah menjadi level di liga ini selama enam atau tujuh tahun terakhir,” kata Arteta, dilansir dari Metro, Minggu (7/4/2024).

“Marginnya sangat kecil, mari kita lihat angka-angka itu di akhir pertandingan terakhir dan mudah-mudahan jika angka tersebut dapat dipertahankan, saya pikir kami memiliki peluang bagus,” lanjut pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
