HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Menang 3-0, The Gunners Kembali ke Puncak Klasemen

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |01:30 WIB
Hasil Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Menang 3-0, <i>The Gunners</i> Kembali ke Puncak Klasemen
Arsenal menang 3-0 atas Brighton & Hove Albion untuk kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
FALMER - Hasil Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion American Express, Falmer, Inggris, Minggu (7/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Gunners.

Gol bagi Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka (33’), Kai Havertz (62’), dan Leandro Trossard (86’). Hasil itu membawa mereka kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024!

Eksekusi penalti Bukayo Saka membuat Arsenal unggul 1-0 atas Brighton & Hove Albion (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Jalannya Pertandingan

Butuh tiga poin, Arsenal bermain lebih menyerang di babak pertama. Sundulan Gabriel Magalhaes sudah mengancam di menit kedua tetapi melebar. Brighton membalas lewat peluang Julio Enciso yang masih melambung di menit kesembilan.

Selang semenit, gantian tembakan Jakub Moder melenceng dari target. Aksi balas serangan dilakukan Arsenal ketika sepakan Gabriel Jesus ditepis kiper Bart Verbruggen. Kemudian, sundulan pemain asal Brasil itu melebar di menit ke-15 usai mendapat umpan matang Kai Havertz.

Keunggulan didapat Arsenal pada menit ke-31. Tariq Lamptey melanggar Jesus di kotak terlarang. Eksekusi Saka sukses menaklukkan Verbruggen yang salah menebak bola di menit ke-33. Skor 1-0 bertahan untuk keunggulan tim tamu meski wasit memberi tambahan waktu tujuh menit.

Selepas istirahat, Brighton coba mengintip peluang di menit ke-46 lewat kaki Enciso. Sayangnya, bola mengarah tepat ke tangkapan David Raya. Arsenal membalas lewat sundulan Jesus di menit ke-48 yang masih meleset dari target.

Peluang berikutnya datang di menit ke-54 dari kaki Martin Odegaard tapi Verbruggen masih sigap menepis bola. Havertz sukses menggandakan keunggulan Arsenal di menit ke-62! Gol berawal dari tusukan Jorginho di sisi kiri yang diakhiri dengan umpan ke mulut gawang yang diselesaikan dengan manis.

Halaman:
1 2
      
