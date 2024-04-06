Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Brighton & Hove Albion vs Arsenal: Roberto De Zerbi Anggap The Gunners Tim Terbaik

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |23:05 WIB
Brighton & Hove Albion vs Arsenal: Roberto De Zerbi Anggap <i>The Gunners</i> Tim Terbaik
Roberto De Zerbi memuji Arsenal jelang laga kontra Brighton & Hove Albion (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
FALMER - Pelatih Brighton & Hove Albion, Roberto De Zerbi, menganggap Arsenal tim terbaik di Liga Inggris 2023-2024. Sebab, The Gunners mampu mengalahkan Liverpool dan Manchester City yang merupakan pesaing gelar Liga Inggris musim ini.

Brighton & Hove Albion akan menghadapi Arsenal di laga ke-31 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan nanti akan berlangsung di American Express Stadium, Sabtu (6/4/2024) pukul 23.30 WIB.

Arsenal

The Seagulls bertekad untuk mendapatkan kemenangan dalam laga nanti. Pasalnya dalam lima laga terakhir Liga Inggris, Brighton hanya mampu mendapatkan satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan.

Berbeda dengan Brighton, Arsenal sedang tampil apik dengan meraih empat kemenangan dan satu imbang dalam lima laga terakhir di Liga Inggris. Anak asuh Mikel Arteta juga bertekad untuk mendapatkan kemenangan demi menjaga asa juara.

Saat ini, Arsenal sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara dengan 68 poin. Martin Odegaard dan kawan-kawan tertinggal dua poin dari Liverpool yang sedang berada di puncak klasemen.

De Zerbi mengakui Arsenal sebagai tim terbaik di Liga Inggris. Ia menilai tim tamu memiliki gaya permainan mirip dengan Manchester City, sedangkan Liverpool berbeda.

