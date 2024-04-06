Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Heidenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kena Comeback, FC Hollywood Tumbang 2-3

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |22:33 WIB
Hasil FC Heidenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kena <i>Comeback</i>, <i>FC Hollywood</i> Tumbang 2-3
Bayern Munich kalah 2-3 dari FC Heidenheim meski sempat memimpin duluan (Foto: Reuters/Leonhard Simon)
A
A
A

HEIDENHEIM AN DER BRENZ – Hasil FC Heidenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Voith-Arena, Sabtu (6/4/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk tuan rumah.

Bayern unggul lebih dulu 2-0 di babak pertama lewat Harry Kane (38’) dan Serge Gnabry (45’). Namun, tuan rumah mampu membalas di babak kedua via brace Tim Kleindienst (51’, 79’) dan Kevin Sessa (50’).

FC Heidenheim vs Bayern Munich (Foto: Reuters/Leonhard Simon)

Jalannya Pertandingan

Thomas Muller mendapatkan umpan terobosan pada menit keenam, tetapi gagal membawa Bayern memimpin usai kiper Heidenheim, Kevin Muller dengan sigap menggagalkan peluang tersebut. Sedangkan pada menit ke-12, tendangan Jonas Fohrenbach belum bisa membuat Heidenheim memimpin usah di blok salah satu pemain bertahan Bayern.

Pada menit ke-27, Thomas Muller mencoba untuk membangun serangan dengan memberikan umpan tetapi usahanya masih bisa di blok pemain lawan. Sementara pada menit ke-35, Konrad Laimer gagal membawa Bayern memimpin usai aksi solo runnya masih bisa dihentikan salah satu pemain Heidenheim.

Bayern Munchen pun sukses memimpin pada menit ke-38, setelah Harry Kane mampu memaksimalkan umpan Serge Gnabry. Tak membutuhkan waktu lama, ia sukses menggandakan keunggulan Bayern pada menit 45.

Pada awal babak kedua, Heidenheim melakukan perubahan strategi dan mampu membuat Bayern mengalami kesulitan. Hasilnya, Heidenheim sukses memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50 melalui Kevin Sessa.

 BACA JUGA:

Heidenheim pun tak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan keadaan, Tim Kleindienst berhasil membuat publik tuan rumah bergembira pada menit 51. Sementara Harry Kane mencoba untuk membawa Bayern kembali memimpin, tetapi tendanganya pada menit ke-56 masih bisa diamankan Kevin Muller.

Sementara pada menit ke-68, Kevin Muller kembali melakukan penyelamatan untuk menggagalkan tendangan Mathys Tel dari dalam kotak penalti. Berselang satu menit kemudian, tendangan Harry Kane masih belum mampu membuat Die Roten unggul usai bola melebar ke sisi kiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633259/ditanya-soal-pemecatan-patrick-kluivert-erick-thohir-beri-saya-waktu-2-hari-rvq.webp
Ditanya Soal Pemecatan Patrick Kluivert, Erick Thohir: Beri Saya Waktu 2 Hari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ditanya Target Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Jawabannya Bikin Ngakak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement