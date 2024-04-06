Hasil FC Heidenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kena Comeback, FC Hollywood Tumbang 2-3

HEIDENHEIM AN DER BRENZ – Hasil FC Heidenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Voith-Arena, Sabtu (6/4/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk tuan rumah.

Bayern unggul lebih dulu 2-0 di babak pertama lewat Harry Kane (38’) dan Serge Gnabry (45’). Namun, tuan rumah mampu membalas di babak kedua via brace Tim Kleindienst (51’, 79’) dan Kevin Sessa (50’).

Jalannya Pertandingan

Thomas Muller mendapatkan umpan terobosan pada menit keenam, tetapi gagal membawa Bayern memimpin usai kiper Heidenheim, Kevin Muller dengan sigap menggagalkan peluang tersebut. Sedangkan pada menit ke-12, tendangan Jonas Fohrenbach belum bisa membuat Heidenheim memimpin usah di blok salah satu pemain bertahan Bayern.

Pada menit ke-27, Thomas Muller mencoba untuk membangun serangan dengan memberikan umpan tetapi usahanya masih bisa di blok pemain lawan. Sementara pada menit ke-35, Konrad Laimer gagal membawa Bayern memimpin usai aksi solo runnya masih bisa dihentikan salah satu pemain Heidenheim.

Bayern Munchen pun sukses memimpin pada menit ke-38, setelah Harry Kane mampu memaksimalkan umpan Serge Gnabry. Tak membutuhkan waktu lama, ia sukses menggandakan keunggulan Bayern pada menit 45.

Pada awal babak kedua, Heidenheim melakukan perubahan strategi dan mampu membuat Bayern mengalami kesulitan. Hasilnya, Heidenheim sukses memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50 melalui Kevin Sessa.

Heidenheim pun tak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan keadaan, Tim Kleindienst berhasil membuat publik tuan rumah bergembira pada menit 51. Sementara Harry Kane mencoba untuk membawa Bayern kembali memimpin, tetapi tendanganya pada menit ke-56 masih bisa diamankan Kevin Muller.

Sementara pada menit ke-68, Kevin Muller kembali melakukan penyelamatan untuk menggagalkan tendangan Mathys Tel dari dalam kotak penalti. Berselang satu menit kemudian, tendangan Harry Kane masih belum mampu membuat Die Roten unggul usai bola melebar ke sisi kiri.