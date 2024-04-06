Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Saksikan di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |06:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Saksikan di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Qatar U-23 di laga pembuka Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada pertengahan April mendatang.

Timnas Indonesia U-23 menghadapi Qatar U-23 di laga pembuka Piala Asia U-23 2024. Kedua tim tergabung di Grup A pada ajang kali ini.

Selain Qatar U-23, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- juga berada satu grup dengan Yordania U-23 dan Australia U-23. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi, perjalanan Timnas Indonesia U-23 di fase grup jelas tidak mudah.

Saat ini, para penggawa Timnas Indonesia U-23 tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Dubai. Persiapan terus dilakukan demi mematangkan permainan jelang tampil di laga perdana nanti.

Pasukan Shin Tae-yong juga akan menggelar sejumlah laga uji coba jelang tampil di Piala Asia U-23 2024 kali ini. Salah satunya, melawan Arab Saudi U-23 yang berlangsung dini hari tadi.

Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan telak dengan skor 1-3. Meski demikian, hasil tersebut tak membuat Shin Tae-yong terlalu khawatir.

