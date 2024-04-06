Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |05:36 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

SHIN Tae-yong memberikan komentar atas kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Arab Saudi U-23 di laga uji coba. Meski kurang puas dengan hasil akhir, Shin Tae-yong mengatakan laga tersebut memang hanya dijadikan untuk melihat kondisi pemain.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Arab Saudi U-23 di laga uji coba. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda Muda jelang tampil di ajang Piala Asia U-23 2024 pada April mendatang.

"Pastinya tidak puas ya. Tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek," ujar Shin Tae-yong.

"Kan memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga, jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang," lanjutnya.

Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu juga berbicara mengenai kesiapan tim pada pertandingan uji coba berikutnya melawan Uni Emirat Arab. Shin Tae-yong mengatakan pada laga tersebut Timnas Indonesia U-23 kemungkinan akan menurunkan kekuatan penuh untuk mematangkan skuad jelang laga perdana Piala Asia U-23 2024 kontra Qatar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
