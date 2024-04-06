Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Libur Lebaran, Indra Sjafri Yakin Pemain Timnas Indonesia U-20 Jaga Pola Makan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |03:32 WIB
Libur Lebaran, Indra Sjafri Yakin Pemain Timnas Indonesia U-20 Jaga Pola Makan
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menyatakan yakin para pemain akan menjaga pola makanan selama libur Lebaran. Dengan begitu, kondisi para pemain tetap terjaga sama menjalani liburan.

Timnas Indonesia U-20 sudah menuntaskan pemusatan latihan (TC) terakhir di Jakarta, Kamis 4 April 2024. Tim itu akan kembali berkumpul untuk TC lanjutan pada 17 April 2024.

Timnas Indonesia U-20

Indra Sjafri mengatakan para pemain pastinya mengerti apa saja makanan yang bermanfaat dan tidak untuk seorang atlet. Jadi, dia yakin mereka tidak akan sembarangan memilih menu makanan selama waktu berlibur.

"Mereka kan sudah pemain-pemain yang tahu tentang nutrisi yang baik ya. Dan kita percaya ke pemain-pemain," ucap Indra Sjafri di Jakarta, Kamis 4 April 2024.

"Dan kalau tentang nutrisi mereka sudah sangat pahamlah. Apa yang boleh apa yang tidak boleh," tambahnya.

