Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zainudin Amali Tunggu Tangan Dingin Shin Tae-yong Loloskan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |01:08 WIB
Zainudin Amali Tunggu Tangan Dingin Shin Tae-yong Loloskan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, menantikan tangan dingin Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia U-23 menembus Olimpiade Paris 2024. Jika tercapai, hal itu tentu saja akan menjadi capaian yang luar biasa.

Sebelumnya, PSSI menargetkan tim itu untuk menembus babak delapan besar Piala Asia U-23 2024. Namun, Shin Tae-yong akan berusaha membawa Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke semifinal agar ada kans melaju ke Olimpiade.

Shin Tae-yong

Zainudin Amali mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu pastinya akan memberikan sentuhan terbaik untuk Timnas Indonesia. Saat ini, dia pun sedang menyiapkan tim agar matang pada Piala Asia U-23 2024 dengan melakukan pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

"Ya, coach Shin Tae-yong tentu ada hitung-hitungannya ya, apa yang dicanangkan pasti sesuai dengan program yang ada," kata di Jakarta, Kamis 3 April 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176957/timur_kapadze_diajak_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-Hg3k_large.jpg
Timur Kapadze Cocok Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176948/kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_bela_erick_thohir_dari_serangan_netizen_jayidzes-0zbX_large.jpg
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bela Erick Thohir dan Tim dari Serangan Netizen: Mereka Telah Memberikan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176933/timnas_indonesia_berpotensi_menghadapi_argentina_di_november_2025_okezone-k5EV_large.jpg
Laga Timnas Indonesia vs Argentina Digelar pada November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176912/timnas_arab_saudi_diprediksi_gagal_unjuk_gigi_di_piaal_dunia_2026_saudinten-F3J6_large.jpg
Pernah Hina Indonesia, Eks Pemain PSM Makassar asal Belanda Ragu Arab Saudi Unjuk Gigi di Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632183/timnas-basket-putra-indonesia-mencari-15-pemain-terbaik-untuk-diboyong-try-out-ke-australia-qxu.webp
Timnas Basket Putra Indonesia Mencari 15 Pemain Terbaik untuk Diboyong Try Out ke Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/10/05/gianluigi_donnarumma.jpg
Donnarumma Pastikan Timnas Italia Bukan Tim Gagal dan Akan Kembali ke Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement