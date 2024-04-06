Zainudin Amali Tunggu Tangan Dingin Shin Tae-yong Loloskan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, menantikan tangan dingin Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia U-23 menembus Olimpiade Paris 2024. Jika tercapai, hal itu tentu saja akan menjadi capaian yang luar biasa.

Sebelumnya, PSSI menargetkan tim itu untuk menembus babak delapan besar Piala Asia U-23 2024. Namun, Shin Tae-yong akan berusaha membawa Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke semifinal agar ada kans melaju ke Olimpiade.

Zainudin Amali mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu pastinya akan memberikan sentuhan terbaik untuk Timnas Indonesia. Saat ini, dia pun sedang menyiapkan tim agar matang pada Piala Asia U-23 2024 dengan melakukan pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

"Ya, coach Shin Tae-yong tentu ada hitung-hitungannya ya, apa yang dicanangkan pasti sesuai dengan program yang ada," kata di Jakarta, Kamis 3 April 2024.