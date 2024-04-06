Wonderkid Barcelona Lamine Yamal Ungkap Keinginannya Kenakan Nomor Punggung 10

BARCELONA – Lamine Yamal mengaku ingin mengenakan nomor punggung 10 di Barcelona. Menurutnya, nomor ikonik tersebut menjadi Impian setiap pemain.

Walau masih berusia 16 tahun, Yamal telah menjadi sosok penting di skuad Barcelona setelah menjalani debutnya di musim 2023-2024 ini. Dia selalu diandalkan di setiap pertandingan oleh sang pelatih, Xavi Hernandez.

Buktinya, Yamal telah bermain dalam 40 pertandingan untuk Blaugrana -julukan Barcelona- di semua kompetisi musim ini dengan sumbangan enam gol dan tujuh assist. Angka yang tentunya sangat apik untuk pemuda yang belum genap berusia 17 tahun.

Setelah menjadi pemain inti di klub raksasa Catalan itu, pemain asal Spanyol itu pun memiliki mimpi untuk mengenakan nomor punggung 10 di Barcelona. Saat ini, nomor tersebut memang kosong setelah pemiliknya, Ansu Fati, dipinjamkan ke Brighton and Hove Albion, pada musim ini.

“Seperti yang Anda katakan, Ansu adalah pemain nomor 10 tetapi jika pada akhirnya dia tidak bertahan di sini, itu akan menjadi kebanggaan. Menjadi impian bagi setiap anak untuk menjadi pemain nomor 10 Barcelona,” kata Yamal dilansir dari Football Espana, Jumat (5/4/2024).

“Tak seorang pun di dunia ini yang akan mengatakan tidak, tapi itu adalah sesuatu yang harus dikelola oleh klub,” tambahnya.