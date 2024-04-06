Persaingan Sengit, Virgil van Dijk Minta Liverpool Jaga Konsisten agar Kukuh Puncaki Klasemen Liga Inggris 2023-2024

LIVERPOOL – Bek Liverpool, Virgil van Dijk, meminta timnya untuk jaga konsistensi karena persaingan juara Liga Inggris 2023-2024 makin sengit saat ini. Dengan tampil konsisten, Van Dijk yakin Liverpool akan kukuh puncaki klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Liverpool kini memang berada di puncak klasemen sementar Liga Inggris 2023-2024 dengan 70 poin. Tim itu masih dalam kejaran Arsenal yang mengekor di posisi kedua dengan 68 poin dan Manchester City di posisi ketiga mengumpulkan 67 poin.

Virgil van Dijk mengatakan timnya terus berjuang meraih poin demi poin. Hal tersebut disampaikan usai Liverpool berhasil menang 3-1 atas Sheffield United dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Stadion Anfield, Jumat 5 April 2024.

"Anda tidak ingin kehilangan poin," kata Virgil van Dijk, dilansir dari laman Liverpool, Sabtu (6/4/2024).