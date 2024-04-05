2 Negara Eropa Ini Sukses Dilewati Timnas Indonesia di Update Ranking FIFA April 2024, Nomor 1 Tetangga Swedia

2 Negara Eropa Dilewat Timnas Indonesia di Update Ranking FIFA April 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

SEBANYAK 2 negara Eropa sukses dilewati Timnas Indonesia di update ranking FIFA April 2024. Hal ini menjadi prestasi lain yang dicapai skuad Garuda pasca FIFA Matchday bulan Maret lalu.

Sebagaimana diketahui, pada FIFA Matchday bulan lalu Timnas Indonesia melakoni dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Hasilnya, skuad asuhan Shin Tae-yong sukses menyapu bersih kedua laga Grup F itu dengan kemenangan.

Pada laga pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis, 21 Maret 2024 lalu, Timnas Indonesia sukses menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol Egy Maulana Vikri.

Kemudian di laga kedua yang digelar di My Dinh Stadium pada Selasa, 26 Maret 2024, skuad garuda menang besar dengan skor 3-0 berkat gol Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan juga Ramadhan Sananta.

Berkat dua kemenangan tersebut, Timnas Indonesia secara resmi mendapat tambahan poin sebanyak 30,04. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perolehan poin terbanyak di FIFA Matchday bulan Maret.

Tambahan poin tersebut juga membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA resmi naik 8 peringkat dari posisi 142 menuju 134 yang mana ini menjadi peningkatan peringkat paling signifikan pasca jeda kompetisi lalu.

Selain dua prestasi itu, dua kemenangan atas Indonesia atas Vietnam ini rupanya membuat Indonesia melampaui peringkat dari dua negara asal Eropa. Lantas negara Eropa mana saja yang sukses dilewati Timnas Indonesia?