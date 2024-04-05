Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Salip Ranking FIFA Timnas Malaysia, Netizen Malaysia: Berasa seperti Peringkat Satu Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:08 WIB
Timnas Indonesia Salip Ranking FIFA Timnas Malaysia, Netizen Malaysia: Berasa seperti Peringkat Satu Dunia!
Timnas Indonesia berhasil melewati ranking FIFA Timnas Malaysia pada April 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Indonesia menyalip ranking FIFA Timnas Malaysia pada April 2024. Keberhasilan itu pun disambut meriah banyak pencinta sepakbola Tanah Air.

Sebab, setelah menunggu sekian laga, Timnas Indonesia akhirnya bisa membalap ranking FIFA Malaysia. Timnas Indonesia naik delapan posisi di ranking FIFA April 2024 setelah dua kali menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

Saat ini, Timnas Indnoesia menempati peringkat 134 dunia dan masih bisa terus melonjak posisinya. Lantas, bagaimana dengan Timnas Malaysia?

Skuad Harimau Malaya –julukan Malaysia– turun enam posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia setelah kalah beruntun dari Oman di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Selamat Indonesia. Sementara Malaysia,” tulis media Malaysia, @ekorharimaumalaya, diunggahan terbarunya, sambil menampilkan ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia.

Namun, netizen Malaysia tak suka dengan unggahan di atas. Mereka pun meramaikan kolom komentar unggahan akun @ekorharimaumalaya.

