Breaking News: Justin Hubner Resmi Gagal Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Ini Penggantinya!

JUSTIN Hubner resmi gagal memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Kabar itu disampaikan PSSI di laman resmi mereka pada Jumat (5/4/2024).

"Memang saat ini Elkan (Baggott), Dewangga, Justin (Hubner), tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain), tapi memang harus dipersiapkan," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI, Jumat (5/4/2024).

(Justin Hubner ditahan Cerezo Osaka. (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)

Sejak beberapa hari terakhir, kabar Justin Hubner gagal gabung Timnas Indonesia U-23 sudah beredar luas. Hal itu karena di stories Instagram-nya yang eksklusif, bek 20 tahun itu mengatakan tidak mendapat izin dari sang klub, Cerezo Osaka.

Cerezo Osaka membutuhkan jasa Justin Hubner karena disebut-sebut bakal kehilangan sang bek andalan, Ryuya Nishio. Ryuya Nishio masuk ke dalam 23 nama yang dipanggil Timnas Jepang U-23 ke Piala Asia U-23 2024.

Kemungkinan besar selama Ryuya Nishio memperkuat Timnas Jepang U-23, posisi bek tengan Cerezo Osaka akan ditempati Justin Hubner. Selain Dewangga, Elkan Baggott, dan Justin Hubner, ada Nathan Tjoe-A-On yang juga gagal gabung skuad Garuda Muda.

Penyebabnya sama seperti Justin Hubner, yakni tidak diizinkan sang klub, SC Heerenveen. Nathan Tjoe memang masih berjuang mendapatkan menit tampil di SC Heerenveen, klub yang meminjamnya dari Swansea City.