HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lepas Ryuya Nishio ke Timnas Jepang U-23, Cerezo Osaka Larang Justin Hubner Gabung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |22:54 WIB
Justin Hubner di ambang gagal perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Jepang U-23 baru saja mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan tampil di Piala Asia U-23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dari 23 pemain yang dipanggil, terdapat bek tengah Cerezo Osaka, Ryuya Nishio.

Pemanggilan Ryuya Nishio menunjukan keseriusan Timnas Jepang U-23 untuk mengarungi Piala Asia U-23 2024. Demi lolos ke Olimpiade Paris 2024 (wajib finis tiga besar), pelatih Timnas Jepang U-23, Go Oiwa, bahkan memanggil lima pemain abroad.

Ryuya Nishio dipanggil Timnas Jepang U-23. (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)

Sayangnya, Cerezo Osaka terkesan pilih kasih dalam melepas pemain ke Piala Asia U-23 2024. Klub asal Jepang itu terkesan enggan melepas sang bek, Justin Hubner, ke Timnas Indonesia U-23.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengatakan Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen) belum pasti memperkuat timnya di Piala Asia U-23 2024. Sebab, hingga kini klub Justin Hubner dan Nathan Tjoe belum memberi kepastian.

“Untuk Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On sampai saat ini belum ada kepastian, jadi harus lihat situasi terlebih dahulu," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Di stories Instagram-nya yang eksklusif, Justin Hubner mengaku ngebet ingin memperkuat skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024. Namun, karena Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam kalender resmi FIFA, Cerezo Osaka tak wajib melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U-23.

