SEPAKBOLA DUNIA

Update TC Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Skuad Garuda Muda Mulai Jalani Latihan Taktikal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |18:06 WIB
Update TC Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Skuad Garuda Muda Mulai Jalani Latihan Taktikal
Shin Tae-yong memimpin TC Timnas Indonesia U-23 di Dubai (Foto: PSSI)
A
A
A

DUBAI – Timnas Indonesia U-23 memasuki hari kedua pemusatan latihan (TC) persiapan Piala Asia U-23 2024. Ramadhan Sananta mengatakan Skuad Garuda Muda sudah mulai menjalani latihan taktikal.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 saat ini tengah menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Adapun TC sudah berlangsung sejak Selasa (2/4) lalu. Pada hari kedua, Rabu (3/4) kemarin, pemain mulai menjalani berbagai menu latihan, seperti rondo, core dan mulai memasuki taktikal.

Tak ayal jika para pemain Skuad Garuda Muda sudah mulai ditempa latihan taktikal oleh Shin Tae-yong. Pasalnya Timnas Indonesia U-23 akan menjalani dua laga uji coba selama TC, yang mana Arab Saudi akan menjadi lawan pertama pada Jumat (5/4) dan dilanjut melawan Uni Emirat Arab pada Senin (8/4).

Sananta menyampaikan kalau sebelumnya Timnas Indonesia U-23 memang difokuskan pada pemulihan. Namun seiring mulai bergabungnya pemain abroad seperti Rafael Struick dan Ivar Jenner, intensitas latihan mulai dinaikkan dan menjalani latihan taktik.

“Di dua hari ini kita lebih fokus ke pemulihan dan sedikit intensitas tinggi,” tutur Sananta, dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (4/4/2024).

“Mungkin kita tanggal 5 (April) sudah memulai persiapan uji coba kita dan semua berjalan baik dan pemain, pelatih, antusias dan semangat,” sambungnya.

Telusuri berita bola lainnya
