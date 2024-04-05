Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Iri Lihat Shin Tae-yong Menggila Bareng Timnas Indonesia: Sementara Kami Dilatih Pelawak Longball!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |11:57 WIB
Masyarakat Malaysia Iri Lihat Shin Tae-yong Menggila Bareng Timnas Indonesia: Sementara Kami Dilatih Pelawak Longball!
Masyarakat Malaysia iri melihat Timnas Indonesia berkembang di bawah arahan Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa, iri melihat Timnas Indonesia terus membaik di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bahkan dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan ketambahan sejumlah pemain keturunan berkualitas yang merumput di Eropa.

Otomatis, Timnas Indonesia bakal semakin kuat. Dengan begitu, Timnas Indonesia berpotensi naik level di Asia dan mengintip peluang menembus persaingan dunia.

Masyarakat Malaysia iri dengan Timnas Indonesia yang terus membaik performnya di bawah asuhan Shin Tae-yong. (Foto: TikTok/@fxqnxa)

Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027. Justin Hubner dan kawan-kawan hanya butuh satu kemenangan dari dua laga sisa Grup F untuk memastikan tempat di babak selanjutnya.

Di sisi lain, performa Timnas Malaysia malah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Setelah sempat mendapatkan hasil Impresif di laga uji coba dengan dua kali menahan Suriah dan China, hasil yang didapatkan skuad asuhan Kim Pan-gon cenderung menurun tahun ini.

Faisal Halim dan kawan-kawan tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. Meski sempat menahan Korea Selatan 3-3, itu lebih karena skuad Taeguk Warriors –julukan Korea Selatan– yang menghindari kemenangan agar tak berjumpa Jepang di 16 besar Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
