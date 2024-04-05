Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan Formasi Timnas Indonesia jika Diperkuat 6 Pemain Grade A Tambahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |10:04 WIB
Penampakan Formasi Timnas Indonesia jika Diperkuat 6 Pemain Grade A Tambahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Kevin Diks, 1 dari 6 pemain keturunan Grade A tambahan yang diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENAMPAKAN formasi Timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain Grade A tambahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah dua kali menang beruntun atas Timnas Vietnam.

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– hanya memerlukan tambahan tiga poin dari dua laga tersisa, yakni kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk menyegel tempat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan enam slot lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, 18 negara itu akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Tim-tim yang finis di posisi satu dan dua di Grup A, B dan C berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Demi memperebutkan tiket dengan negara-negara teras Asia macam Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi hingga Qatar, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan.

Tenaga tambahan yang dimaksud di sini adalah, kehadiran pemain-pemain keturunan Grade A. Setidaknya ada enam pemain keturunan Grade A yang bisa diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Maarten Paes, Mees Hilgers, Kevin Diks, Jairo Riedewald, Calvin Verdonk dan Ole Romeny. Proses naturalisasi Maarten sedang dibahas di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), sedangkan Calvin Verdonk mengaku bersedia memperkuat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176884/5_keputusan_kontroversial_patrick_kluivert_selama_latih_timnas_indonesia_pssi-a8HV_large.jpg
5 Keputusan Kontroversial Patrick Kluivert Selama Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paling Sering!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176871/patrick_kluivert_siap_memimpin_timnas_indonesia_di_piala_asia_2027_pssi-AQHj_large.jpg
Patrick Kluivert Siap Pimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Skuad Garuda Melaju Jauh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176856/patrick_kluivert_dirumorkan_menjadi_pelatih_timnas_belanda_patrickkluivert9-SoCM_large.jpg
Patrick Kluivert Latih Timnas Belanda Setelah Gagal Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176846/timur_kapadze_diminta_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-kBJZ_large.jpg
Respons Timur Kapadze saat Diminta Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/11/1632457/dipecat-ulsan-hd-shin-taeyong-merasa-pengalamannya-latih-timnas-indonesia-diremehkan-sbb.webp
Dipecat Ulsan HD, Shin Tae-yong Merasa Pengalamannya Latih Timnas Indonesia Diremehkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/30/marc_marquez_francesco_bagnaia.jpg
Bagnaia Bikin Pengakuan Mengejutkan! Samakan Level Marquez dengan Rossi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement