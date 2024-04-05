Penampakan Formasi Timnas Indonesia jika Diperkuat 6 Pemain Grade A Tambahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Kevin Diks, 1 dari 6 pemain keturunan Grade A tambahan yang diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

PENAMPAKAN formasi Timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain Grade A tambahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah dua kali menang beruntun atas Timnas Vietnam.

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– hanya memerlukan tambahan tiga poin dari dua laga tersisa, yakni kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk menyegel tempat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan enam slot lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, 18 negara itu akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Tim-tim yang finis di posisi satu dan dua di Grup A, B dan C berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Demi memperebutkan tiket dengan negara-negara teras Asia macam Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi hingga Qatar, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan.

Tenaga tambahan yang dimaksud di sini adalah, kehadiran pemain-pemain keturunan Grade A. Setidaknya ada enam pemain keturunan Grade A yang bisa diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Maarten Paes, Mees Hilgers, Kevin Diks, Jairo Riedewald, Calvin Verdonk dan Ole Romeny. Proses naturalisasi Maarten sedang dibahas di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), sedangkan Calvin Verdonk mengaku bersedia memperkuat Timnas Indonesia.