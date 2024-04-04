Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Naik 8 Peringkat di Ranking FIFA, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Kerja Lebih Keras

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |20:09 WIB
Naik 8 Peringkat di Ranking FIFA, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Kerja Lebih Keras
Ketum PSSI, Erick Thohir (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
A
A
A

DUA kemenangan berhasil diraih Timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menang 1-0 saat menjamu Vietmnam di SUGBK Senayan Jakarta, (21 Maret 2023) dan 3-0 di Stadion My Dinh Hanoi, Vietnam (26 Maret 2023).

Hasil gemilang tersebut tidak hanya mengantar Rizky Ridho dkk melonjak ke posisi kedua grup F. Dengan tambahan enam poin, Indonesia mengumpulkan tujuh poin terpaut lima poin dari Irak pemuncak grup yang tampil sempurna.

Tak hanya melonjak di papan klasemen. Namun secara peringkat, tim asuhan ini juga melesat ke atas naik delapan peringkat. Tepatnya dari posisi 142 dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis (4/4/2024) menjadi peringkat 134.

Indonesia menjadi tim yang berhasil naik peringkat paling banyak. Karena secara peringkat Vietnam diatas Indonesia sehingga dengan dua kali menang, Indonesia menambah 30.04 poin.

Ini merupakan peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir setelah sebelumnya Indonesia sempat berada di peringkat 130 dunia di tahun 2011.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur dengan pencapaian dalam dua kemenangan back to back atas Vietnam yang membuat posisi Indonesia melonjak delapan peringkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176646/beckham_putra_menuliskan_kalimat_menyentuh_di_media_sosialnya_usai_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-HNml_large.jpeg
Beckham Putra Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176733/timnas_indonesia_dan_timnas_curacao-AgZx_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Mantan Tim Asuhan Patrick Kluivert Curacao, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176722/erick_thohir_dan_presiden_prabowo_subianto-6WCy_large.jpg
Erick Thohir Minta Maaf ke Presiden Prabowo Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632107/justin-kluivert-komentari-kegagalan-timnas-indonesia-lolos-ke-piala-dunia-2026-rlx.webp
Justin Kluivert Komentari Kegagalan Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/24/kapten_timnas_portugal_cristiano_ronaldo_7_meray.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Portugal Vs Hungaria!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement