Naik 8 Peringkat di Ranking FIFA, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Kerja Lebih Keras

DUA kemenangan berhasil diraih Timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menang 1-0 saat menjamu Vietmnam di SUGBK Senayan Jakarta, (21 Maret 2023) dan 3-0 di Stadion My Dinh Hanoi, Vietnam (26 Maret 2023).

Hasil gemilang tersebut tidak hanya mengantar Rizky Ridho dkk melonjak ke posisi kedua grup F. Dengan tambahan enam poin, Indonesia mengumpulkan tujuh poin terpaut lima poin dari Irak pemuncak grup yang tampil sempurna.

Tak hanya melonjak di papan klasemen. Namun secara peringkat, tim asuhan ini juga melesat ke atas naik delapan peringkat. Tepatnya dari posisi 142 dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis (4/4/2024) menjadi peringkat 134.

Indonesia menjadi tim yang berhasil naik peringkat paling banyak. Karena secara peringkat Vietnam diatas Indonesia sehingga dengan dua kali menang, Indonesia menambah 30.04 poin.

Ini merupakan peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir setelah sebelumnya Indonesia sempat berada di peringkat 130 dunia di tahun 2011.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur dengan pencapaian dalam dua kemenangan back to back atas Vietnam yang membuat posisi Indonesia melonjak delapan peringkat.