FIFA Konfirmasi Timnas Indonesia Alami Kenaikan Ranking FIFA Paling Tinggi pada April 2024, Salip Malaysia!

Timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam 3-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia mengalami kenaikan ranking FIFA cukup drastis pada April 2024. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat ini berada di peringkat ke-134 dunia dan berhasil menyalip posisi Malaysia yang turun enam peringkat ke urutan ke-138.

Pencapaian itu dikonfirmasi langsung oleh FIFA di laman resmi mereka. Mereka mencantumkan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan peringkat tertinggi pada update ranking per-April ini.

Pasukan Shin Tae-yong tercatat naik sebanyak delapan peringkat. Timnas Indonesia sendiri tercatat mengemas sebanyak 30.04 poin yang membawa mereka naik ke urutan 134 dunia.

Sekadar diketahui, dua kemenangan atas Timnas Vietnam membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 30,04 poin di ranking FIFA. Timnas Indonesia tampil perkasa dengan mengalahkan Vietnam 1-0 di SUGBK pada 21 Maret lalu.

Kemudian, Marselino Ferdinan dan rekan-rekan juga kembali meraih kemenangan saat bertamu ke My Dinh Stadium. Pada laga tandang tersebut, Timnas Indonesia menang telak dengan skor akhir 3-0.

Dua kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia meraih perolehan poin cukup banyak. Tambahan poin ini bahkan menjadi yang paling banyak didapat Timnas Indonesia dalam satu FIFA Matchday.