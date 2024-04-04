Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus vs Fiorentina: Federico Chiesa Mau Bianconeri Lupakan Kemenangan atas Lazio

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |03:00 WIB
Juventus vs Fiorentina: Federico Chiesa Mau <i>Bianconeri</i> Lupakan Kemenangan atas Lazio
Pemain Juventus, Federico Chiesa. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Bintang Juventus, Federico Chiesa mengingatkan rekan setimnya untuk tak larut dalam kegembiraan usai menang 2-0 atas Lazio di leg I semifinal Coppa Italia 2023-2024, pada Rabu 3 April 2024 dini hari WIB. Sebab Chiesa mau Juventus mulai fokus kembali ke kompetisi Liga Italia 2023-2024, di mana laga terdekat Bianconeri –julukan Juventus– akan menghadapi Fiorentina.

Saat ini Bianconeri berada di posisi ketiga dengan membukukan 59 poin. Chiesa jelas ingin Juventus bertahan di empat besar klasemen agar tim tersebut bisa mendapatkan slot Liga Champions musim depan.

Karena sadar posisi Juventus di empat besar belum aman, maka Federico Chiesa menilai timnya harus segera menyiapkan diri untuk dapat meraih poin demi poin pada Liga Italia. Laga terdekat, Juventus akan menjamu Fiorentina di dalam ajang itu di Allianz Stadium, Minggu 8 April 2024.

"Senang tapi sekarang kami harus naik klasemen. Ini akan menjadi pertarungan melawan Fiorentina," kata Federico Chiesa dilansir dari Tuttomercato, Kamis (4/4/2024).

Juventus vs Lazio

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan dirinya punya kisah manis bersama Fiorentina karena pernah membela tim itu. Namun, dia akan berjuang kali ini untuk Juventus agar dapat meraih poin sempurna di kandang.

Halaman:
1 2
      
