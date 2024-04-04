Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea vs Manchester United: Erik Ten Hag Tunggu Kejutan Mason Mount

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |22:03 WIB
Chelsea vs Manchester United: Erik Ten Hag Tunggu Kejutan Mason Mount
Mason Mount saat mencetak gol untuk Man United ke gawang Brentford (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Erik Ten Hag berharap kejutan dari Mason Mount saat Manchester United bertamu ke markas Chelsea dini hari nanti. Namun, di sisi lain sang pelatih juga tak ingin memaksakan pemainnya itu ntuk menjadi starter karena masih khawatir dengan kebugarannya tetapi berharap sang pemain bisa memberikan dampak besar begitu dimainkan.

Mount berhasil mencetak gol perdananya untuk Man United pada akhir pekan lalu saat melawan Brentford di menit-menit akhir setelah didatangkan dari Chelsea pada musim panas tahun lalu. Itu bisa saja menjadi momen yang tak terlupakan baginya karena sebelumnya dia menderita cedera panjang sejak November, tetapi akhirnya gol Kristoffer Ajer beberapa menit kemudian membuyarkan kemenangan timnya.

Meski begitu, Mount bisa dibilang telah menemukan momen kebangkitannya bersama Setan Merah -julukan Man United. Kebetulan lawan mereka selanjutnya adalah Chelsea, klub yang dibela pemain berusia 25 tahun itu sejak masa belia sehingga dia bisa menjadi pemain kunci bagi Ten Hag untuk meneror mantan timnya tersebut.

Namun, Ten Hag mengungkapkan bahwa fokusnya saat ini adalah membuat Mount kembali bugar sepenuhnya lebih dulu setelah cedera panjang. Sebab, dia tak ingin cedera berkelanjutan yang menimpa Lisandro Martinez terjadi pada gelandang asal Inggris itu. Alhasil, kemungkinan besar Mount tak akan bermain sebagai starter kontra The Blues -julukan Chelsea.

“Dia pemain sepak bola yang fantastis tetapi yang pertama penting adalah dia terus menjadi lebih bugar dan tetap bugar karena dia telah mengalami tiga cedera,” kata Ten Hag dilansir dari Metro, Kamis (4/4/2024).

“Anda melihatnya sekarang dengan Licha -sapaan Lisandro Martinez, yang sekarang menderita cedera lainnya. Jadi ingin menghindarinya dan ini harus kita lakukan dengan hati-hati,” tambahnya.

