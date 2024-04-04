Arsenal Menang atas Luton Town Tanpa Kebobolan, Mikel Arteta Girang Bukan Main

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, bereaksi atas kemenangan timnya dari Luton Town dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Sukses menang tanpa kebobolan. Arteta pun merasa girang bukan main.

Menurut Mikel Arteta, Arsenal bermain cukup apik dalam laga itu sehingga kuat dalam bertahan dan tajam saat menyerang. Hal itu membuat Arsenal berhak meraih kemenangan atas tim tamu dalam laga tersebut.

"Ini memberi landasan untuk memenangkan pertandingan sepakbola," kata Mikel Arteta, dilansir dari laman Arsenal, Kamis (4/4/2024).

Arteta mengatakan kemenangan atas Luton Town akan membuat Arsenal makin percaya diri dalam laga-laga ke depan. Tentunya, timnya harus tampil konsisten demi meraih kemenangan demi kemenangan kembali.

“Ini memberi Anda kepercayaan diri dan keyakinan bahwa Anda bisa mengalahkan tim mana pun dan mereka tahu pentingnya hal itu, cara mereka bekerja," ujar Arteta.

"Mari kita terus melakukannya. Kami akan pulih sedikit, lalu saatnya membuat rencana," ujarnya.