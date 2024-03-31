Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Rizky Ridho, Kapten Timnas Indonesia Ini Tak Canggung Bermain Bareng dengan Bek Liga Inggris dan Liga Italia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |08:43 WIB
Kisah Rizky Ridho, Kapten Timnas Indonesia Ini Tak Canggung Bermain Bareng dengan Bek Liga Inggris dan Liga Italia
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
KISAH Rizky Ridho, kapten Timnas Indonesia yang tak canggung bermain bareng dengan bek Liga Inggris dan Liga Italia menarik diulas. Momen itu terjadi di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil memetik dua kemenangan mutlak atas Timans Vietnam di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda sukses menang tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Rizky Ridho

Sedangkan pada duel kedua, anak asuh Shin Tae-yong dengan skor yang lebih meyakinkan, yakni 3-0. Laga itu digelar di My Dinh National Stadium, pada 26 Maret 2024.

Sorotan hasil kemenangan ini sebagian besar akan tertuju pada para pemain naturalisasi, seperti Jay Idzes, Justin Hubner, Thom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Namun tidak boleh lupa, 2 cleansheet Timnas Indonesia juga tidak lepas dari peran pemain bertahan lokal, Rizky Ridho.

Ya, Rizky Ridho tampil sebagai starter di dua laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Bek tengah milik Persija Jakarta itu bersanding dengan Jay Idzes dan Justin Hubner dalam dua laga untuk menghuni 3 posisi bek tengah di formasi andalan Shin Tae-yong.

Hebatnya, Ridho menempati bek tengah sentral dan diapit oleh Jay Idzes di sebelah kanan, serta Justin Hubner di sebelah kiri. Ini menjadi pengalaman baru baginya karena menjadi jenderal lapangan tengah di antara pemain yang berpengalaman di level Eropa.

Di laga pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rizky Ridho bahkan dipercaya sebagai seorang kapten. Ini membuktikan bahwa jiwa kepemimpinannya tidak main-main untuk dibandingkan dengan pemain naturalisasi.

Secara statistik, pemain asli Surabaya itu juga sangat luar bisa. Di laga pertama, Rizky Ridho sukses melepaskan 46 umpan akurat yang hanya kalah dari Jay Idzes serta melakukan 2 tekel bersih yang jumlahnya hanya kalah dari Marselino Ferdinan.

