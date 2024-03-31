Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Meyakini Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026, Nomor 1 sang Rival Abadi!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |08:20 WIB
Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |08:20 WIB
Berikut 3 negara yang meyakini Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEJUMLAH negara meyakini Timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko akan diulas Okezone. Hal ini didasari dari kedalaman skuad dan juga performa skuad Garuda belakangan ini.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia meraih hasil yang sangat positif di dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Di laga pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong sukses Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Timnas Indonesia

Berlanjut di leg kedua, Asnawi Mangkualam dan kolega menggilas Vietnam tiga gol tanpa balas di kandangnya sendiri, yakni My Dinh Stadium, Vietnam. Ketiga gol ini dicetak Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta.

Dua hasil ini membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat kedua klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 7 poin. Skuad Garuda terpaut 5 poin dari Irak di puncak klasemen dan unggul 4 poin dari Vietnam di peringkat ketiga.

Hal ini membuat Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya perlu 3 poin tambahan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Melihat peluang tersebut, sejumlah negara ikut meyakini Timnas Indonesia dapat lolos ke putaran ketiga. Bahkan, ada pula yang meyakini skuad Garuda akan lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa saja?

Halaman:
1 2 3
      
