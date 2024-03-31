Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Minta Timnas Indonesia Lawan Timnas Korea Selatan, Netizen: Argentina Saja Dilawan Bos

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |04:59 WIB
Media Malaysia Minta Timnas Indonesia Lawan Timnas Korea Selatan, Netizen: Argentina Saja Dilawan Bos
Timnas Indonesia ditantang Malaysia untuk lawan Korea Selatan. (Foto: Instagram/0ratmangoen)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, One Football My, berhasil menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab media Malaysia tersebut meminta Timnas Indonesia untuk menantang Timnas Korea Selatan.

Dalam sebuah cuitan akun One Football My di X (twitter), mereka mengakui level Timnas Indonesia kini berada di atas Timnas Malaysia. Baik secara kualitas permainan maupun ranking FIFA.

Ya, Timnas Indonesia baru saja berhasil melewati Malaysia di ranking FIFA. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Garuda dalam mengalahkan Vietnam dua kali di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia.

Berbeda dengan Timnas Indonesia, Malaysia justru menelan dua kali kekalahan saat berjumpa Oman di Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gara-gara kekalahan dua kali beruntun itu, posisi Malaysia di ranking FIFA menurun drastis.

Menurut Football-Ranking, Malaysia mengalami penurunan lima posisi ke peringkat 136 dunia. Gara-gara turun posisi itu, untuk pertama kalinya dalam lima tahun, posisi Timnas Malaysia di ranking FIFA berhasil dilewati Timnas Indonesia.

Skuad Garuda yang justru meraih kemenangan di dua pertemuan melawan Vietnam pada ajang yang sama naik ke posisi 134 dunia. Garuda berhasil melewati Malaysia dalam ranking FIFA.

Halaman:
1 2
      
