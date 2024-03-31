Penyebab Manchester United Ditahan Brentford 1-1 di Liga Inggris 2023-2024

PENYEBAB Manchester United ditahan Brentford 1-1 di Liga Inggris 2023-2024 terungkap. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menilai Setan Merah -julukan Man United- seharusnya bisa mengantisipasi serangan Brentford di menit kritis.

Ya, Manchester United harus puas membawa pulang satu poin dari kandang Brentford di Gtech Community Stadium, Brentford, Inggris pada Minggu (31/3/2024) dini hari WIB. Setan Merah itu imbang setelah kebobolan di menit kritis.

Setan Merah yang digempur habis serangan dalam dua babak berhasil mencetak gol lewat Mason Mount (90+6’). Namun, The Bees -julukan Brentford- mampu membalaskan lewat tendangan keras Kristoffer Ajer (90+9’).

Selepas pertandingan, Ten Hag mengatakan kecewa dengan hasil pertandingan. Dia pun mengkritik penampilan para pemainnya.

"Jika Anda (ingin) menang, maka Anda tidak boleh menyerah begitu saja. Biasanya kami adalah tim yang kuat dalam situasi seperti itu, kami harus berusaha keras dan itu mengecewakan,” ujar Ten Hag dilansir dari BBC Internasional, Minggu (31/3/2024).

“Kami seharusnya bertindak berbeda saat kami kebobolan gol penyeimbang. Itu sama sekali tidak diperlukan,” sambungnya.