Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Harap Dapat Menit Bermain Reguler di Cerezo Osaka

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:06 WIB
Justin Hubner Harap Dapat Menit Bermain Reguler di Cerezo Osaka
Justin Hubner berharap dapat menit bermain reguler di Cerezo Osaka (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)
A
A
A

OSAKA - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, berharap bisa mendapatkan banyak menit bermain bersama Cerezo Osaka. Selain itu, ia mengaku sangat nyaman berada di klub tersebut karena banyak yang membantunya untuk beradaptasi.

Hubner meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21 pada Maret 2024. Pemain keturunan Belanda-Indonesia itu bergabung dengan Cerezo Osaka hingga akhir Desember mendatang.

Justin Hubner

Sementara itu, Hubner masih belum menjalani debut bersama Cerezo Osaka. Sebab, ia dibutuhkan Timnas Indonesia saat meraih kemenangan 1-0 dan 3-0 atas Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hubner mengaku menjalani minggu yang sangat bahagia usai membantu Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan. Ia pun mengatakan di Cerezo Osaka banyak yang ramah dan membantunya untuk cepat beradaptasi.

"Ya, saya sangat senang untuk memulai di sini adalah minggu yang baik dengan tim nasional. Saya senang bisa kembali berlatih dan semoga saya bisa bermain," kata Hubner dikutip dari YouTube resmi Cerezo Osaka, Sabtu (30/3/2024).

"Ya, ini sangat bagus, semua orang sangat ramah, semua orang berusaha membantu saya dalam segala hal. Jadi ini adalah tim yang sangat bagus, saya sangat menikmatinya di sini, jadi saya tidak sabar untuk mengenal semua rekan setim dan semua orang di sini," sambung pemain usia 20 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630449/jadwal-dan-linkstreaming-irak-vs-timnas-indonesia-di-vision-qja.webp
Jadwal dan Link Streaming Irak vs Timnas Indonesia di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement