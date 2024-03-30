Justin Hubner Harap Dapat Menit Bermain Reguler di Cerezo Osaka

OSAKA - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, berharap bisa mendapatkan banyak menit bermain bersama Cerezo Osaka. Selain itu, ia mengaku sangat nyaman berada di klub tersebut karena banyak yang membantunya untuk beradaptasi.

Hubner meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21 pada Maret 2024. Pemain keturunan Belanda-Indonesia itu bergabung dengan Cerezo Osaka hingga akhir Desember mendatang.

Sementara itu, Hubner masih belum menjalani debut bersama Cerezo Osaka. Sebab, ia dibutuhkan Timnas Indonesia saat meraih kemenangan 1-0 dan 3-0 atas Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hubner mengaku menjalani minggu yang sangat bahagia usai membantu Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan. Ia pun mengatakan di Cerezo Osaka banyak yang ramah dan membantunya untuk cepat beradaptasi.

"Ya, saya sangat senang untuk memulai di sini adalah minggu yang baik dengan tim nasional. Saya senang bisa kembali berlatih dan semoga saya bisa bermain," kata Hubner dikutip dari YouTube resmi Cerezo Osaka, Sabtu (30/3/2024).

"Ya, ini sangat bagus, semua orang sangat ramah, semua orang berusaha membantu saya dalam segala hal. Jadi ini adalah tim yang sangat bagus, saya sangat menikmatinya di sini, jadi saya tidak sabar untuk mengenal semua rekan setim dan semua orang di sini," sambung pemain usia 20 tahun itu.