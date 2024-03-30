Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Resmi Debut Bersama Cerezo Osaka di Laga Kontra Shonan Bellmare di Lanjutan Liga 1 Jepang 2024 Siang Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:59 WIB
Justin Hubner berpotensi menjalani debut bersama Cerezo Osaka hari ini. (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)
Justin Hubner berpotensi menjalani debut bersama Cerezo Osaka hari ini. (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)
A
A
A

JUSTIN Hubner resmi debut bersama Cerezo Osaka di laga kontra Shonan Bellmare di lanjutan Liga 1 Jepang 2024 siang ini? Bek 20 tahun ini resmi diperkenalkan sebagai pemain klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka, pada Selasa 12 Maret 2024 sore WIB.

Keputusan Justin Hubner hengkang ke Cerezo Osaka menimbulkan pro dan kontra. Kubu yang pro memandang perpindahan ini sebagai hal yang positif.

Justin Hubner siap jalani debut bersama Cerezo Osaka hari ini. (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)

(Justin Hubner siap jalani debut bersama Cerezo Osaka hari ini. (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)

Sebab, dengan hengkang ke Cerezo Osaka, Justin Hubner dapat merasakan atmosfer di level profesional dan senior. Sebelumnya, Justin Hubner hanya membela Wolverhampton Wanderers U-21.

Sementara kubu yang kontra menyayangkan keputusan Justin Hubner. Dalam pandangan kubu yang ini, Justin Hubner hanya butuh bersabar untuk promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers.

Singkatnya, Justin Hubner mengikuti latihan perdana bersama skuad Cerezo Osaka pada Kamis, 28 Maret 2024. Ia langsung berlatih meski pada Selasa 26 Maret 2024, baru saja tampil 90 menit ketika Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Justin Hubner langsung mencatatkan debut ketika Cerezo Osaka menjamu Shonan Bellmare di pekan kelima Liga 1 Jepang 2024 pada Sabtu, (30/3/2024) pukul 14.00 WIB?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
