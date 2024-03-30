Masyarakat Malaysia Panik Timnas Indonesia Dikabarkan Diperkuat Pemain Keturunan Tambahan: FAM Masih Tidur!

MASYARAKAT Malaysia panik Timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Mereka pun melempar kritik kepada Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) karena masih saja terdiam dengan kondisi ini.

Ya, masyarakat Malaysia menyoroti kabar Timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan sebelum Juni 2024. Kabar ini sempat disampaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

“Ada beberapa lagi pemain berdarah indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan,” kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir, @erickthohir, Kamis 28 Maret 2024.

Masyarakat Malaysia pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini.

Kekuatan Timnas Indonesia turut terlihat saat bertandang ke Vietnam dalam laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai Timnas Vietnam 3-0.

Gol-gol Timnas Indonesia pun turut disumbangkan oleh para pemain naturalisasi anyar. Ada Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen yang belum lama dinaturalisasi ini bisa langsung menunjukkan aksi ciamik dengan mencetak gol.

Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Juni 2024, skuad Garuda bisa makin menggila. Masyarakat Malaysia pun kemudian membandingkan sikap yang dilakukan PSSI dengan FAM.