Media Malaysia Takjub dengan Timnas Indonesia Usai Menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Garuda akan Guncang Asia di Masa Depan!

MEDIA Malaysia, Makanbola, takjub dengan Timnas Indonesia usai menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka pun melempar pujian setinggi langit kepada Timnas Indonesia dengan menyebut skuad Garuda akan menjadi tim yang bisa mengguncang Asia di masa depan.

Timnas Indonesia baru saja meraih dua kemenangan krusial kontra Vietnam di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam dua kali (1-0 dan 3-0) dalam laga kandang dan tandang.

Dua kemenangan manis ini membuat Timnas Indonesia melesat ke posisi kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini, mereka hanya membutuhkan satu kemenangan menyusul Irak ke putaran ketiga.

Makanbola menyebut hasil manis ini tidak terlepas dari para banyaknya talenta muda yang bergabung ke Timnas Indonesia. Menurut Media Malaysia itu, skuad yang dimiliki Timnas Indonesia bisa mengguncang Asia di masa depan.

“Sebelas Pertama Indonesia yang Mampu Mengguncang Asia,” tulis tajuk Makanbola dalam salah satu artikelnya, dikutip pada Sabtu (30/3/2024).