Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub dengan Timnas Indonesia Usai Menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Garuda akan Guncang Asia di Masa Depan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:51 WIB
Media Malaysia Takjub dengan Timnas Indonesia Usai Menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Garuda akan Guncang Asia di Masa Depan!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makanbola, takjub dengan Timnas Indonesia usai menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka pun melempar pujian setinggi langit kepada Timnas Indonesia dengan menyebut skuad Garuda akan menjadi tim yang bisa mengguncang Asia di masa depan.

Timnas Indonesia baru saja meraih dua kemenangan krusial kontra Vietnam di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam dua kali (1-0 dan 3-0) dalam laga kandang dan tandang.

Media Malaysia soal Timnas Indonesia

Dua kemenangan manis ini membuat Timnas Indonesia melesat ke posisi kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini, mereka hanya membutuhkan satu kemenangan menyusul Irak ke putaran ketiga.

Makanbola menyebut hasil manis ini tidak terlepas dari para banyaknya talenta muda yang bergabung ke Timnas Indonesia. Menurut Media Malaysia itu, skuad yang dimiliki Timnas Indonesia bisa mengguncang Asia di masa depan.

“Sebelas Pertama Indonesia yang Mampu Mengguncang Asia,” tulis tajuk Makanbola dalam salah satu artikelnya, dikutip pada Sabtu (30/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175254/timnas_indonesia_dijagokan_lolos_piala_dunia_2026_oleh_pandit_arab_saudi_pssi-6jdz_large.jpg
Pandit Arab Saudi Jagokan Timnas Indonesia dan UEA Lolos Piala Dunia 2026: Qatar dan Arab Finis Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175245/timnas_indonesia_dan_arab_saudi_kembali_bentrok_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-2yDw_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat karena Kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi Justru Merosot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175237/timnas_arab_saudi_menang_2_1_atas_argentina_di_piala_dunia_2022_fifa-yrg1_large.jpg
Media Arab Saudi Pamer Kemenangan Salem Al-Dawsari Dkk Kontra Argentina Jelang Lawan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175231/prediksi_line_up_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_tanpa_calvin_verdonk_cverdonk-VEfX_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tanpa Calvin Verdonk: Dean James Jadi Andalan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement