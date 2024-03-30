Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Jadi Bulan-bulanan Gara-Gara Minta Timnas Indonesia Lawan Korea Selatan demi Pembuktian Kualitas dengan Malaysia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |07:59 WIB
Media Malaysia Jadi Bulan-bulanan Gara-Gara Minta Timnas Indonesia Lawan Korea Selatan demi Pembuktian Kualitas dengan Malaysia
Timnas Indonesia diminta hadapii Korea Selatan demi pembuktian kualitas dengan Malaysia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, @onefootball.M, menjadi bulan-bulanan masyarakat Indonesia. Mereka menjadi bulan-bulanan karena meminta Timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan demi pembuktian kualitas dengan Timnas Malaysia.

Mayoritas pencinta sepakbola Malaysia tengah kecewa dengan hasil yang didapat skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di matchday ketiga dan keempat Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Malaysia racikan Kim Pan-gon kalah beruntun 0-2 dari Oman.

Timnas Oman menang 2-0 atas Timnas Malaysia di matchday ketiga Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

(Timnas Oman menang 2-0 atas Timnas Malaysia di matchday ketiga Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Akibatnya, Malaysia yang sebelumnya memuncaki klasemen Grup D turun ke posisi tiga dengan enam angka. Arif Aiman dan kawan-kawan terpaut tiga angka dari Kirgistan dan Oman di posisi satu serta dua.

Tak sampai di situ nasib apes yang dialami Timnas Malaysia. Efek dua kali kalah dari Oman, ranking FIFA Timnas Malaysia melorot empat posisi dari peringkat 132 ke 136 dunia.

Di saat bersamaan, ranking FIFA Timnas Indonesia naik delapan posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia. Hal itu menyusul dua kemenangan skuad Garuda atas Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Alhasil untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, ranking FIFA Timnas Indonesia di atas Malaysia. Namun, apa yang dicapai skuad Garuda membuat panas @onefootball.M.

Halaman:
1 2
      
