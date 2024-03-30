Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Bakal Diperkuat Kapten Klub Liga Inggris, Malah Kena Ejek Masyarakat Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |07:33 WIB
Timnas Malaysia Bakal Diperkuat Kapten Klub Liga Inggris, Malah Kena Ejek Masyarakat Indonesia!
Timnas Malaysia bakal diperkuat kapten klub Liga Inggris, Michael Edward Clunan. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, mengatakan Timnas Malaysia berpotensi diperkuat kapten klub Liga Inggris, Scunthorpe United. Sosok yang dimaksud adalah Michael Edward Clunan.

Dalam penelurusan Makan Bola, Michael Edward Clunan memiliki darah Malaysia dari keluarganya yang berasal dari Sabah. Pesepakbola 30 tahun ini dinilai bakal menambah kekuatan skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– jika bersedia dinaturalisasi.

Michael Edward Clunan bisa memperkuat Malaysia. (Foto: Makan Bola)

(Michael Edward Clunan bisa memperkuat Malaysia. (Foto: Makan Bola)

“Malaysia berpeluang mendapatkan pemain dari Inggris. Pemain yang dimaksud adalah kapten Scunthorpe United, Michael Edward Clunan. Sekadar informasi, Scunthorpe United saat ini mentas di Liga 6 Inggris,” tulis Makan Bola, Okezone mengutip dari akun TikTok Makan Bola.

“Clunan disebut memiliki darah Malaysia melalui keluarganya yang berasal dari Sabah. Ia mampu main di lini tengah. Kehadiran Clunan ke pasukan kebangsaan berpotensi menambah kekuatan di lini tengah,” lanjut Makan Bola.

Michael Edward Clunan sejak awal mengawali karier sepakbolanya di Inggris. Ia sempat membela sejumlah tim seperti Norwich City U-21, Boston United. Histon FC, King’s Lynn dan sekarang memperkuat Scunthorpe United.

Di luar Norwich City (itu pun hanya U-21), tak ada satu pun klub top yang pernah dibela Michael Edward Clunan. Karena itu, netizen Indonesia pun melontarkan candaan kepada kualitas Michael Edward Clunan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174976/penyerang_timnas_malaysia_joao_figueiredo_didakwa_melakukan_pemalsuan_dokumen_afc-phjl_large.jpg
FAM Resmi Dihukum FIFA, Timnas Malaysia Gagal Lolos Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174944/timnas_malaysia_teranacam_terkena_pengurangan_poin_dari_fifa_afc-cm0s_large.jpg
Terbukti Palsukan Dokumen, AFC: Timnas Malaysia Bisa Terkena Pengurangan Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174936/fifa_resmi_menghukum_fam_dan_7_pemain_naturalisasi_ilegal_timnas_malaysia_malaysiant-v0Zn_large.jpg
BREAKING NEWS: Dokumen Palsu Dirilis, FIFA Resmi Hukum FAM dan 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173409/timnas_malaysia_berpotensi_kalah_wo_3_0_dari_vietnam_dan_nepal_famalaysia-3z1b_large.jpg
Timnas Malaysia Kalah WO 0-3 dari Vietnam dan Nepal di Kualifikasi Piala Asia 2027 Setelah Mainkan Pemain Ilegal?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630209/daftar-23-pemain-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-6-nama-dicoret-nathan-tjoeaon-sampai-jordi-amat-out-sdx.webp
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi: 6 Nama Dicoret, Nathan Tjoe-A-On sampai Jordi Amat Out!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement