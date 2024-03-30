Timnas Malaysia Bakal Diperkuat Kapten Klub Liga Inggris, Malah Kena Ejek Masyarakat Indonesia!

MEDIA Malaysia, Makan Bola, mengatakan Timnas Malaysia berpotensi diperkuat kapten klub Liga Inggris, Scunthorpe United. Sosok yang dimaksud adalah Michael Edward Clunan.

Dalam penelurusan Makan Bola, Michael Edward Clunan memiliki darah Malaysia dari keluarganya yang berasal dari Sabah. Pesepakbola 30 tahun ini dinilai bakal menambah kekuatan skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– jika bersedia dinaturalisasi.

(Michael Edward Clunan bisa memperkuat Malaysia. (Foto: Makan Bola)

“Malaysia berpeluang mendapatkan pemain dari Inggris. Pemain yang dimaksud adalah kapten Scunthorpe United, Michael Edward Clunan. Sekadar informasi, Scunthorpe United saat ini mentas di Liga 6 Inggris,” tulis Makan Bola, Okezone mengutip dari akun TikTok Makan Bola.

“Clunan disebut memiliki darah Malaysia melalui keluarganya yang berasal dari Sabah. Ia mampu main di lini tengah. Kehadiran Clunan ke pasukan kebangsaan berpotensi menambah kekuatan di lini tengah,” lanjut Makan Bola.

Michael Edward Clunan sejak awal mengawali karier sepakbolanya di Inggris. Ia sempat membela sejumlah tim seperti Norwich City U-21, Boston United. Histon FC, King’s Lynn dan sekarang memperkuat Scunthorpe United.

Di luar Norwich City (itu pun hanya U-21), tak ada satu pun klub top yang pernah dibela Michael Edward Clunan. Karena itu, netizen Indonesia pun melontarkan candaan kepada kualitas Michael Edward Clunan.