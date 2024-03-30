Tersisa 4 Tiket ke Olimpiade Paris 2024, Erick Thohir Optimis Timnas Indonesia U-23 Bisa Lolos

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membicarakan soal peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dia pun yakin Timnas Indonesia U-23 bisa merebut satu dari 4 tiket tersisa untuk tampil di Olimpiade Paris 2024.

Sebanyak 12 negara sudah memastikan lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024 sehingga tinggal menyisakan empat tempat lagi. Timnas Indonesia U-23 sendiri harus bisa mendapat hasil bagus di Piala Asia U-23 2024 yang merupakan jalur Kualifikasi zona Asia untuk Olimpiade Paris 2024.

Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Tetapi, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- diharapkan tantangan cukup berat, karena satu grup dengan Qatar, Australia, dan Yordania.

Sementara itu, untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia U-23 harus bisa menjadi juara ketiga Piala Asia U-23 2024. Sebab, peringkat keempat akan menjalani laga playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepakbola Afrika.

Meski tidak akan mudah, Erick Thohir merasa optimis Timnas Indonesia U-23 akan mendapat satu tempat di Olimpiade Paris 2024. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong itu diprediksi bisa mencapai babak semifinal Piala Asia U-23 2024.