Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia U-23, Thomas Doll Bakal Negosiasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |20:00 WIB
5 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia U-23, Thomas Doll Bakal Negosiasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll tengah pusing karena lima pemainya berpotensi pergi meninggalkan tim lanatran dipanggil oleh Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23. Doll menegaskan ia sangat membutuhkan kelima pemain yang dipanggil tersebut, karenanya dirinya akan bernegosiasi dengan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk membahas terkait pemanggilan lima pemain Persija tersebut.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia U-23 akan tampil di Piala Asia U-23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang di Qatar. PSSI pun menargetkan Garuda Muda untuk bisa menembus babak delapan besar alias perempatfinal dalam ajang tersebut.

Demi mencapai target tersebut, Timnas Indonesia U-23 akan menggelar pemusatan latihan (TC) di Dubai mulai 1 April 2024. Tim besutan Shin Tae-yong itu pun akan memanggil 27 pemain dan lima diantaranya adalah punggawa Persija Jakarta.

Sementara Thomas Doll mengaku akan bernegosiasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong untuk tak melepas lima pemain Persija Jakarta ke Timnas Indonesia U-23, setelah tampil melawan Bali United. Doll ingin lima pemainnya yang mendapatkan panggilan untuk tetap berada di tim, yang berarti melewatkan sejumlah sesi latihan bersama Timnas Indonesia U-23.

Thomas Doll

"Saya berharap lima pemain yang dipanggil Timnas U-23 tidak langsung berangkat setelah melawan Bali (United), mungkin akan ada pembicaraan dengan pelatih timnas. Karena mungkin mereka hanya akan absen beberapa hari latihan dan bisa setelah itu berangkat langsung ke Dubai," kata Thomas Doll dikutip dari YouTube resmi Persija Jakarta, Jumat (29/3/2024).

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan Persija Jakarta hanya akan memiliki empat pemain di bangku cadangan, jika kelima pemainnya langsung bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Thomas Doll berharap bisa mendapatkan solusi terbaik setelah berkomunikasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.webp
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement