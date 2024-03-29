5 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia U-23, Thomas Doll Bakal Negosiasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll tengah pusing karena lima pemainya berpotensi pergi meninggalkan tim lanatran dipanggil oleh Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23. Doll menegaskan ia sangat membutuhkan kelima pemain yang dipanggil tersebut, karenanya dirinya akan bernegosiasi dengan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk membahas terkait pemanggilan lima pemain Persija tersebut.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia U-23 akan tampil di Piala Asia U-23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang di Qatar. PSSI pun menargetkan Garuda Muda untuk bisa menembus babak delapan besar alias perempatfinal dalam ajang tersebut.

Demi mencapai target tersebut, Timnas Indonesia U-23 akan menggelar pemusatan latihan (TC) di Dubai mulai 1 April 2024. Tim besutan Shin Tae-yong itu pun akan memanggil 27 pemain dan lima diantaranya adalah punggawa Persija Jakarta.

Sementara Thomas Doll mengaku akan bernegosiasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong untuk tak melepas lima pemain Persija Jakarta ke Timnas Indonesia U-23, setelah tampil melawan Bali United. Doll ingin lima pemainnya yang mendapatkan panggilan untuk tetap berada di tim, yang berarti melewatkan sejumlah sesi latihan bersama Timnas Indonesia U-23.

"Saya berharap lima pemain yang dipanggil Timnas U-23 tidak langsung berangkat setelah melawan Bali (United), mungkin akan ada pembicaraan dengan pelatih timnas. Karena mungkin mereka hanya akan absen beberapa hari latihan dan bisa setelah itu berangkat langsung ke Dubai," kata Thomas Doll dikutip dari YouTube resmi Persija Jakarta, Jumat (29/3/2024).

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan Persija Jakarta hanya akan memiliki empat pemain di bangku cadangan, jika kelima pemainnya langsung bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Thomas Doll berharap bisa mendapatkan solusi terbaik setelah berkomunikasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong.