Resmi, Persija Jakarta vs Persis Solo Digelar di SUGBK

JAKARTA – Persija Jakarta dikonfirmasi akan kembali bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Persija bakal main di Jakarta lag saat menjamu Persis Solo di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024, pada Kamis 4 April 2024 pukul 20.30 WIB.

Kabar baik ituz diumumkan langsung oleh Persija lewat laman resmi klub pada Jumat (29/3/2024). Seperti diketahui sebelumnya mereka melawatkan tiga laga kandang terakhir di Bali dalam pertandingan kontra Madura United (22 Februari), Dewa United (2 Maret) dan Persik Kediri (16 Maret).

“Setelah mengungsi ke Bali dalam tiga laga kandang terakhir, Persija akhirnya kembali bermarkas di Jakarta. Laga vs Persis pada pekan ke-30 Liga 1 2023/2024 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (4/4/2024), pukul 20.30 WIB,” tulis pernyataan Persija, dikutip Jumat (29/3/2024).

Kembali tampil di Jakarta jelas menjadi kabar baik bagi Macan Kemayoran -julukan Persija. Sebab, mereka bisa mendapatkan dukungan penuh dari sang suporter setia, The Jak Mania.

Gelandang Persija, Tony Sucipto, pun menyambut baik kabar tersebut. Dia yakin bertanding di ibu kota bakal menjadi pembakar semangat bagi skuad asuhan Thomas Doll di sisa akhir musim ini.