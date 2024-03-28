Liga 1 2023-2024: Thomas Doll Pastikan Persija Jakarta dalam Kondisi Baik Jelang Hadapi Bali United

JAKARTA – Thomas Doll mengklaim skuad Persija Jakarta dalam kondisi baik jelang menghadapi Bali United pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan saling beradapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu (30/3/2024) mendatang.

Pertandingan kontra Bali United kali ini amat penting bagi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Poin penuh diperlukan Marko Simic dan rekan-rekan demi mendongkrak posisi mereka di klasemen sementara musim ini.

Menjelang pertandingan itu, Doll merasa senang timnya dalam kondisi bugar. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan, pasukannya berlatih dengan baik meskipun sejumlah pemain harus tetap menjalani kewajiban ibadah berpuasa.

“Kondisi tim sekarang sangat bagus. Saya senang melihat bagaimana mereka berlatih selama berpuasa di bulan Ramadan dan bagaimana mereka mengikuti tiap sesinya,” kata Doll dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Lebih lanjut, Doll juga berharap para pemain yang pulang dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam keadaan fit. Namun, Doll mengakui harus sedikit mengubah skema permainan karena ada beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu.

“Saya berharap Ridho (Rizky) dan Ferarri (Muhammad) kembali ke Persija dengan kondisi bugar selepas dari Timnas. Kalau untuk Dony (Tri Pamungkas) dia sudah kembali berlatih dengan kami,” tutur Doll.