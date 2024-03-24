Belum Bisa Jadi Markas untuk Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta Tetap Senang Dapat Berlatih di JIS

JAKARTA – Gelandang Persija Jakarta, Resky Fandi Witriawan, mengaku senang bisa berlatih di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini dirasakan, meski JIS sejatinya belum bisa jadi markas Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024.

Sebelumnya, Persija menggelar latihan malam saat awal Ramadhan di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, kini berganti lokasi latihan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Jumat 23 Maret 2024 malam WIB. Sebenarnya, Persija pada puasa tahun lalu pun intens berlatih di sana.

Resky Fandi Witriawan pun merasa senang dapat kembali berlatih di JIS. Sebab, timnya sudah lama tidak merasakan suasana berlatih di sana.

“Senang bisa kembali latihan di JIS. Terakhir kali kami di sini saat bulan Ramadhan tahun lalu,” ujar Resky, dilansir dari laman Persija, Minggu (24/3/2024).

“Teman-teman yang dulu sudah merasakan latihan di sini pun senang dan kelihatan semangat latihannya,” tambahnya.