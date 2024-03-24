Kisah Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa, Masih Berhasrat Kembali Dapat Bela Timnas Indonesia

KISAH kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, masih berhasrat dapat kembali membela Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sebab, dia merasa masih cukup layak dan dapat memberi kontribusi untuk Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, kiper asal Jagakarsa, Jakarta Selatan itu terakhir kali membela Timnas Indonesia pada 2019. Saat itu, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- ditukangi Simon McMenemy.

Andritany mengatakan, setiap pemain bola pastinya ingin membela timnas untuk mengharumkan negaranya dalam ajang internasional. Jadi, dia tegaskan masih ingin dapat kembali mengenakan jersey berlambangkan logo garuda di dada itu.

"Setiap pemain sepakbola tentu pasti ada hasrat untuk bermain di tim nasional," kata Andritany di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2024.

Kapten Persija Jakarta itu mengatakan siap bersaing dengan siapa saja untuk menembus kembali skuad Timnas Indonesia. Hal itu pun selalu Andritany tanamkan jika masih ada peluang dapat menjadi kiper Timnas Indonesia.