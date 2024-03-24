Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa, Masih Berhasrat Kembali Dapat Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |18:24 WIB
Kisah Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa, Masih Berhasrat Kembali Dapat Bela Timnas Indonesia
Andritany Ardiansyah kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

KISAH kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, masih berhasrat dapat kembali membela Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sebab, dia merasa masih cukup layak dan dapat memberi kontribusi untuk Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, kiper asal Jagakarsa, Jakarta Selatan itu terakhir kali membela Timnas Indonesia pada 2019. Saat itu, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- ditukangi Simon McMenemy.

Andritany Ardhiyasa

Andritany mengatakan, setiap pemain bola pastinya ingin membela timnas untuk mengharumkan negaranya dalam ajang internasional. Jadi, dia tegaskan masih ingin dapat kembali mengenakan jersey berlambangkan logo garuda di dada itu.

"Setiap pemain sepakbola tentu pasti ada hasrat untuk bermain di tim nasional," kata Andritany di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2024.

Kapten Persija Jakarta itu mengatakan siap bersaing dengan siapa saja untuk menembus kembali skuad Timnas Indonesia. Hal itu pun selalu Andritany tanamkan jika masih ada peluang dapat menjadi kiper Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement