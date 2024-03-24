Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam Versi Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa, Skuad Garuda Diyakini Menang Lagi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |17:24 WIB
Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam Versi Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa, Skuad Garuda Diyakini Menang Lagi!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, memprediksi duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia meyakini skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan kembali meraih kemenangan.

Andritany Ardhiyasa mengatakan Timnas Indonesia bisa mengulang catatan manis saat menang 1-0 atas Vietnam dalam pertemuan pertama. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut bermain cukup apik dalam laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

Andritany Ardhiyasa

"Kalau kita melihat dari pertandingan kemarin, tentu kita punya peluang besar, karena kita lihat tim nasional bermain bagus sekali apalagi di babak kedua," kata Andritany di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2024.

Kapten Persija Jakarta itu mengatakan para pemain Timnas Indonesia begitu mengerti apa yang diinginkan Shin Tae-yong. Hal Itu bisa dilihat dari pola permainan yang ditampilkan Pratama Arhan dan kolega.

"Skema permainan kelihatan, terus mempunyai banyak peluang," jelas Andritany.

Halaman:
1 2
      
