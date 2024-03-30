Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Lazio vs Juventus, Massimiliano Allegri Beri Peringatan kepada Penggawa Bianconeri

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:45 WIB
Jelang Lazio vs Juventus, Massimiliano Allegri Beri Peringatan kepada Penggawa Bianconeri
Para pemain Juventus kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, beri peringatan kepada para pemainnya jelang melawan Lazio di pekan ke-30 Liga Italia 2023-2024. Allegri meminta para pemain Bianconeri -julukan Juventus- untuk tampil konsisten menjelang akhir musim ini.

Pelatih berpaspor Italia itu menegaskan semua pemain harus siap untuk menghadapi rentetan pertandingan di akhir musim. Allegri ingin Bianconeri memaksimalkan setiap kesempatan untuk meraih kemenangan.

Juventus

“Para pemain yang kembali dari tugas internasional dalam kondisi baik, dan mereka yang bertahan bersama kami banyak bekerja di lapangan,” jelas Allegri, dilansir dari laman resmi Juventus, Sabtu (30/3/2024).

“Sekarang kami semua siap untuk perjalanan terakhir menuju garis finis, kami memiliki waktu 55 hari untuk membawa kami ke akhir musim,” lanjutnya.

“Hal terpenting bagi kami saat ini adalah kami semua fokus pada akhir musim. Kami telah kehilangan banyak poin dan kami harus realistis. Di paruh kedua musim ini kami hanya mengumpulkan 13 poin, dan sekarang kami punya 27 poin untuk diperebutkan untuk mengkonsolidasikan tempat kami di spot Liga Champions,” jelas Allegri.

“Lalu ada Piala Italia, dan pada hari Selasa kami akan menghadapi pertandingan penting lainnya melawan Lazio dengan harapan bisa tetap bersaing memperebutkan gelar. Kami juga harus memikirkan hal itu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
