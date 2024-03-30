Massimiliano Allegri Buka-bukaan soal Masa Depan Kariernya, Terus Bertahan di Juventus?

ROMA – Pelatih Juventus, Massimilano Allegri, buka-bukaan soal masa depan kariernya sebagai juru taktik. Akankah dia terus bertahan menjadi pelatih Juventus?

Allegri akan mencatatkan penampilan ke-500-nya sebagai pelatih di Liga Italia saat Juventus melawan Lazio akhir pekan ini. Angka tersebut jelas menunjukkan bahwa kariernya sudah berjalan cukup lama.

Oleh karena itu, masa depannya di dunia kepelatihan dipertanyakan. Pelatih asal Italia itu pun menegaskan bahwa dia masih menikmati pekerjaannya sebagai seorang pelatih sepakbola sehingga akan terus melanjutkannya.

Akan tetapi, Allegri saat ini masih ingin fokus dengan Bianconeri -julukan Juventus- di sisa akhir musim ini. Pelatih berusia 56 tahun itu mau menjalaninya dengan tekad dan semangat yang tinggi.